Futuro Nazionale, in Campania prende forma la struttura: ecco i primi responsabili

Futuro Nazionale, il movimento politico riconducibile al generale Roberto Vannacci, ha definito la prima squadra organizzativa in Campania. Il Coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, d’intesa con Vannacci e nel rispetto dello Statuto, ha indicato i primi responsabili regionali e provinciali che seguiranno la fase costituente sul territorio. L’organigramma non è ancora definitivo e sono previste ulteriori nomine.

La squadra regionale: chi sono i responsabili

Al vertice della struttura campana c’è Lello Di Capua, Responsabile regionale, affiancato da Antonio Ambrosio come Vicario regionale. Gli altri incarichi indicati sono:

Attilio Pierro , parlamentare cilentano: delega agli Enti locali;

, parlamentare cilentano: delega agli Enti locali; Sabino Morano : Organizzazione, con delega specifica anche per la provincia di Avellino;

: Organizzazione, con delega specifica anche per la provincia di Avellino; Lucia Abagnale: Amministrazione.

Le nomine nelle province

Sul piano territoriale, i referenti individuati sono Ciro Borriello per Napoli, Franco Cardiello per Salerno e Paolo Santulli per Caserta. Per Benevento è previsto un interim affidato al coordinatore regionale Catello Di Capua, in attesa di una designazione successiva.

L’obiettivo: una presenza riconoscibile sul territorio

Secondo le intenzioni del movimento, l’assetto è un primo passaggio per costruire una presenza organizzata e riconoscibile in Campania. L’idea è creare un raccordo stabile tra la struttura regionale e le realtà provinciali. Il prossimo passo sarà completare l’assetto regionale e le strutture territoriali, consolidando il coordinamento tra le diverse articolazioni provinciali.

Le parole di Catello Di Capua

Il coordinatore regionale ha commentato le nomine sottolineando la necessità di completare la squadra: «La nomina di alcuni dei responsabili della fase costituente rappresenta un passaggio importante per il lavoro che ci attende in Campania. Abbiamo ora da completare una squadra con nomine di altri dirigenti regionali e provinciali, con competenze e responsabilità definite, chiamata a lavorare in modo coordinato per dare struttura al progetto di Futuro Nazionale nei territori».

Di Capua ha ringraziato Simoni «per il lavoro svolto» e per aver definito, d’intesa con Vannacci, la prima struttura organizzativa regionale. Ai responsabili indicati ha rivolto «l’augurio di buon lavoro». Poi ha aggiunto: «La fase costituente richiede impegno, presenza e capacità organizzativa. Partiamo da questa squadra per costruire una struttura seria, riconoscibile e radicata nelle realtà della Campania».

Attilio Pierro: «Un futuro concreto per i territori e i Comuni»

Tra i nominati, Attilio Pierro, responsabile Enti locali, ha dichiarato: “Ringrazio il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il generale Roberto Vannacci e il responsabile regionale Lello Di Capua per la nomina a responsabile Enti locali nella fase costituente di Futuro Nazionale in Campania. È un incarico che raccolgo con senso di responsabilità, accanto agli altri responsabili. Un augurio di buon lavoro ad Antonio Ambrosio, vicario regionale, a Sabino Morano per l’organizzazione e la Provincia di Avellino, a Lucia Abagnale per l’amministrazione, a Ciro Borriello per Napoli, a Franco Cardiello per Salerno, a Paolo Santulli per Caserta. Il compito è dare corpo a una struttura presente e riconoscibile, con metodo e determinazione. La Campania ha energie, competenze e comunità che meritano una politica capace di guardare avanti: da qui vogliamo costruire un futuro concreto per i territori, i Comuni e chi ci vive”.

Cosa succede ora

La fase costituente proseguirà con le ulteriori nomine regionali e provinciali, a partire dalla designazione definitiva per la provincia di Benevento. L’obiettivo dichiarato è accompagnare la costruzione del movimento sul territorio campano.