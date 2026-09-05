Castello Arechi, la Provincia di Salerno nega le sale al movimento di Vannacci

La Provincia di Salerno ha respinto la richiesta di concessione degli spazi del Castello Arechi avanzata dalle associazioni Futuro Nazionale e Non Sei Solo, realtà vicine al generale Roberto Vannacci. L’ente di Palazzo Sant’Agostino ha motivato il diniego applicando le norme previste dal proprio disciplinare interno per la gestione e la tutela del patrimonio culturale e monumentale del territorio.

Il regolamento sulla gestione dei beni monumentali

La decisione dell’amministrazione provinciale affonda le sue radici nelle regole specifiche che disciplinano l’uso delle strutture di pregio storico e artistico dell’ente. La normativa interna stabilisce con chiarezza che il complesso monumentale del Castello Arechi non può ospitare manifestazioni caratterizzate da una diretta connotazione politica o sindacale.

L’utilizzo dell’antica fortezza medievale, situata sul colle Bonadies e simbolo della città di Salerno, viene infatti riservato in via esclusiva ad appuntamenti di natura culturale, istituzionale o espositiva, che risultino privi di qualsiasi finalità o impronta partitica.

Le ragioni del diniego per l’iniziativa

La richiesta formulata da Futuro Nazionale e Non Sei Solo mirava a ottenere la disponibilità del complesso per la realizzazione di un evento legato alla figura del generale e europarlamentare. Gli uffici provinciali, esaminata la natura dei soggetti promotori e l’oggetto dell’istanza, hanno riscontrato l’incompatibilità della manifestazione con le destinazioni d’uso ammesse dal regolamento vigente.