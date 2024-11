Futsal: stasera in campo Feldi e Sporting Sala Consilina

Stasera torna la Serie A di calcio a 5 con la sua sesta giornata, si parte con cinque anticipi al venerdì e con tre gare al sabato. Al comando della 41esima edizione della massima divisione di futsal maschile c’è il Genzano con la Feldi Eboli seconda a due lunghezze.

Le volpi saranno di scena in trasferta contro il Pesaro stasera alle 20:30. In contemporanea, poi, a San Rufo lo Sporting Sala Consilina, con sei punti raccolti sino ad ora, riceverà il Meta Catania campione d’Italia. Tutte le gare della sesta giornata di regular season andranno in onda in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Le parole pregara

Nella conferenza pre-match a parlare in casa ebolitana è stato Venâncio Cini Baldasso che ha evidenziato: “Ci aspetta una partita durissima, è davvero difficile vincere sul loro campo”.

Lucas Baroni per Sporting Sala Consilina invece ha dichiarato: “Affrontare i campioni in carica ci spinge a entrare in campo con umiltà e rispetto, concentrati sul nostro obiettivo di crescere e migliorare a ogni partita.”