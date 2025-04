Futsal, stasera sul parquet Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina | VIDEO

Dopo tre settimane di sosta, tra break pasquale e pausa riservata alle nazionali, torna la Serie A di futsal sul parquet nel week-end per il suo 26° turno, il quintultimo della regular season.

Ad aprire il sipario sulla giornata, oggi, saranno i siciliani del Meta Catania, primi della classe, di scena ad Avellino alle 17:00 contro la Sandro Abate con la Roma, alle 19:00, ad ospitare le neopromossa Manfredonia, che proverà ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Tre, invece, le gare in programma in serata alle ore 20:30.

Il Napoli Futsal, terzo a- 2 dalla vetta, ospiterà i piemontesi dalla L84 mentre la Feldi Eboli, a -1 dal primo posto, sarà di scena in trasferta contro il temibile Genzano.

In contemporanea, a San Rufo, lo Sporting Sala Consilina riceverà Cosenza, nel tentativo di scacciare ancora più lontana la zona play-out. Domenica, poi, le altre tre sfide di giornata. Il Pomezia proverà a confermarsi in zona play-off contro la Came Treviso, alle 16:00, mentre intreccio tranquillo di classifica alle 20:00 tra i laziali dell’Active Network ed i veneti della Vinumitaly Petrarca. A chiudere il 26° turno, poi, alle 20:45, in diretta su Sky Sport, saranno il fanalino di coda Benevento che attenderà il Pesaro.