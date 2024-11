Futsal: stasera Feldi in casa, Sporting domani con la prima della classe

Stasera torna la Serie A di calcio a 5 con la sua settima giornata, si parte con quattro anticipi al venerdì, con tre gare al sabato e una alla domenica. Al comando della 41esima edizione della massima divisione di futsal maschile c’è il Genzano con la Feldi Eboli seconda a due lunghezze.

Futsal: il prossimo turno

Le volpi , con 16 punti, saranno di scena in casa stasera alle 20:30, l’imbattuta Feldi Eboli cerca altre conferme contro un Pirossigeno Cosenza in grande difficoltà, ultima con un solo pareggio racimolato sino ad ora. Domani, invece, lo Sporting Sala Consilina, con sette punti raccolti in graduatoria, farà visita all’Activity Genzano prima della classe. Tutte le gare della settima giornata di regular season andranno in onda in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Le parole pregara

Nella conferenza pre-match a parlare in casa ebolitana è stato Francesco Liberti mentre per lo Sporting Sala Consilina invece è stato il mister Cipolla a lasciare qualche battuta.