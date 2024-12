Futsal: stasera big match d’alta quota per la Feldi Eboli

Dopo il break di Natale torna la Serie A di calcio a 5 maschile con la sua undicesima giornata, che parte stasera con gli anticipi del venerdì. In programma, infatti, alle 20:30, tre sfide con l’Italservice Pesaro opposto al Benevento ed il Napoli che riceve i piemontesi della L84.

In contemporanea, poi, la capolista Feldi Eboli che attenderà nel big match di giornata tra le mura amiche Genzano. Al PalaSele, di Eboli, in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 le volpi, forti di 24 punti raccolti in 10 giornate che garantiscono la leadership della massima divisione di calcio a 5, aspetteranno la seconda della classe attualmente a -2 dalla vetta. Importante, quindi, per il quintetto di coach Antonelli respingere gli assalti del team laziale tenendo, cosi, lontano anche gli assalti del Napoli terzo.

Le altre gare

Alle 15:00 di domani, 28 dicembre, Active Network- Petrarca, alle 17:00 Manfredonia-Roma mentre alle 18:30 i campioni d’Italia del Catania, quarti con una gara da recuperare, ospiteranno i campani della Sandro Abate. Nel mezzo, alle 18:00, lo Sporting Sala Consilina farà visita a Cosenza. I salesi cercheranno di proseguire la marcia che ha portato gli uomini di mister Cipollla al settimo posto, in zona play-off, con 15 punti.

Sul fronte opposto, invece, il fanalino di coda calabrese che chiude il raggruppamento con 4 lunghezze in graduatoria. A chiudere il 2024 sarà l’intreccio domenicale tra Treviso e Pomezia, in diretta alle 20:45 su Sky Sport.