Futsal, lo Sporting Sala Consilina cede di misura in Puglia

Si chiude con il passo falso in trasferta dello Sporting Sala Consilina il 27° turno della Serie A di futsal, torneo giunto a tre giornate dalla fine della sua fase regolare.

La gara

I salesi vanificano la possibilità concreta di avvicinarsi alla zona play-off, distante sempre cinque punti, vista la sconfitta per 5-4 maturata sul parquet di Manfredonia, che ha riaperto le proprie chances di salvezza.

La gara dello Sporting era cominciata nel migliore dei modi grazie al vantaggio arrivato prima del 5′ con Arillo e al raddoppio maturato all’undicesimo giro di lancette con Diaz. A chiudere la prima frazione avanti è stata però Manfredonia che ribalta completamente il match in meno di tre minuti. Tra il quarto d’ora ed il diciottesimo, infatti, i sigilli di Ronaldo, Barbieri e Canal portano le due squadre negli spogliatoi sul parziale di 3-2 in favore dei pugliesi padroni di casa.

Inizio ripresa con l’equilibrio a farla da padrona sino a metà frazione quando Canal porta a quattro le marcature dei locali con Vidal che al 16′ accorcia nuovamente le distanze. Nel finale di gara però, a poco più di un minuto dal termine, Caio porta sul 5-3 la contesa per il Manfredonia rendendo vana la marcatura, giunta a 7 secondi dalla sirena, di Edelstein che chiude la contesa sul definitivo 5-4.

La Feldi vince e allunga sulle inseguitrici

Il 27° turno del massimo torneo di calcio a 5 si è aperto, invece, con il successo della Feldi Eboli che ha rafforzato la sua seconda piazza, a tre giornate dalla fine della regular season.

Le ‘volpi’ battono al PalaSele per 4-1 i veneti della Vinumitaly Petrarca. A sbloccare il match sono i padovani che passano avanti, infatti, poco prima del 7′ con Gargantini che firma il momentaneo 1-0. Il vantaggio dura poco, vista la reazione veemente della Feldi Eboli che riapre prontamente la contesa a metà frazione con Calderolli, che poco dopo il 10′ riporta in totale equilibrio la sfida.

Gli ebolitani mettono, poi, la freccia al 12′ completando totalmente la rimonta con Thiago Lemos per portare il vantaggio su un rassicurante +2 un minuto dopo con il 3-1, che porta di fatto le squadre all’intervallo, siglato da Venancio.

Nella ripresa la Feldi trova il 4-1 al 5′ con Caponigro, provando poi a gestire il risultato sino alla sirena finale.

Per le ‘volpi’ le buone notizie arrivano anche dagli altri campi dove steccano tutte le inseguitrici dirette per il secondo posto: L84, Roma e Napoli non portano punti a casa con la Feldi che allunga cosi a +5 sulla terza piazza, +7 sulla quarta e +10 sulla quinta restando sempre a -3 dalla Meta Catania capolista.