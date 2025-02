Futsal: la Salernitana Femminile cede alla prima della classe

Tredicesima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro l’Irpinia: termina 0-2, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, la sfida tra le prime due della classe.

Battuta d’arresto per le granata contro un quintetto sempre vincente, con le padrone di casa, reduci da sei successi di fila in campionato, che restano in classifica al secondo posto a quota 25 punti.

La sfida del quattordicesimo turno del gruppo D di Serie B, il quinto del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Ambrosino, Rapuano, Lisanti e Razza come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970-Irpinia: la gara

Ad inizio gara Irpinia aggressiva con un palo colpito da Braccia mentre le granata rispondono in due circostanze con Rapuano che non inquadra la porta difesa da Iariccio. Al 5′ Moreira centra il secondo palo con Carbone poco dopo a murare la 13 irpina come fa Iarriccio su Rapuano al 7′. A cavallo del 10′ un’azione per parte con Sabatino e Fiengo che vedono parate le rispettive conclusioni. Situazione identica un giro di lancette dopo a Moreira e Palumbo, con Iarriccio a togliere il pallone dall’incrocio. La Salernitana si rende pericolosa, poi, su un paio di calci piazzati con Razza e Palumbo a pochi centimetri dalla deviazione decisiva.

Al quarto d’ora si rivede l’Irpinia che trova Carbone attenta su Politi e Braccia. La Salernitana, invece, ci prova con Giugliano al 17′ mentre Moreira a chiude troppo il suo destro dall’altra parte del campo prima con Carbone a metterci i pugni poco dopo.

La ripresa

In avvio di ripresa Sabatino, Moreira e Politi mandano sul fondo da posizione defilata con Braccia a mettere solo potenza su un calcio piazzato. Al 7′ Carbone alza in corner un bel tiro di Aresu con Sabatino a trovare subito dopo il guizzo vincente per le ospiti.

La Salernitana reagisce con una punizione insidiosa di Rapuano che poco dopo in acrobazia impegna Iarriccio che al 9′ respinge di piede la girata di Lisanti. Aresu e Politi poi calciano ad un metro dai pali granata con Fiengo pericolosa sul lato opposto. Dopo un giro palla granata, al 12′, non perfetto Moreira si presenta sola davanti a Carbone per il raddoppio.

Il portiere si riscatta sull’avanti irpina al 13′ mentre Ambrosino vede la sua conclusione intercettata da Iarriccio. La gara continua con i tentativi di Ambrosino e Pugliese alti con Iarriccio a mettere in angolo il destro di Lisanti.

La Salernitana inserisce il portiere di movimento ma Lisanti e Ambrosino non risultano precise al momento della battuta a rete con Iarriccio ad opporsi a Sakamoto. Termina cosi 0-2 per le ospiti.



Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Futsal Irpinia 0-2 (0-0 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ambrosino, Fiengo, Sakamoto, Rapuano, Fierro, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Futsal Irpinia: Iarriccio, Cetrulo, Grazioso, Braccia, Aresu, Sabatino, Politi, Moreira, Pugliese, Malfetano, Gaeta, Napoli All: Iamunno

Marcatrici: St 9′ Sabatino, 12′ Moreira

Arbitri: Rughetti-Colella Cronometrista: Montella