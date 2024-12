Nel weekend appena concluso la Serie A maschile è scesa in campo per la sua decima giornata di campionato.

Futsal: la Feldi pareggia ma tiene la prima piazza

La Feldi Eboli resta in testa alla regular season con 24 punti in classifica, anche se ci è mancato poco che la capolista conoscesse la sua prima sconfitta in campionato. Stava per scattare la trappola al PalaLavinium, dove la Fortitudo Pomezia riesce sempre a trasformarsi, dando il meglio e sgambettando chiunque. Ludgero Lopes risponde subito alla rete in apertura di Caponigro, a inizio ripresa ci pensa Bueno a firmare il primo vantaggio dei pometini. Immediata la replica del roster di Antonelli, di Liberti il definitivo 2-2.

Successo per Sala Consilina

Continua il buon momento dello Sporting Sala Consilina, vincente e convincente 15244 doppio Arillo e 6-2 ai danni dell’Italservice Pesaro. Ospiti avanti con Barrichello al 4′ con Carducci a pareggiare un minuto dopo. Edelstein e Baroni firmano, invece, il doppio sorpasso prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa doppietta di Arillo prima del 5-2 di Saponara mentre il definitivo 6-2 porta la firma di Fatiguso. Lo Sporting di mister Cipolla resta in piena zona play-off grazie al settimo posto e i 15 punti racimolati sino ad ora.