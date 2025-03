Futsal: la Feldi Eboli si riprende la testa del campionato

Il venerdì della Serie A di futsal maschile sorride alla Feldi Eboli che si riprende la testa della classifica. Nella ventunesima giornata, infatti, vede il pari per 2-2 del Napoli che nonostante il suo 19esimo risultato utile consecutivo cede la vetta della graduatoria al quintetto di coach Antonelli.

Feldi: successo e testa della classifica

Al PalaSele di Eboli successo per 5-1 sull’Italservice Pesaro per il quintetto eburino che passa dopo 5′ con una bella giocata da pivot puro targata Federico Barra, servito da Thiago Lemos. Il raddoppio giunge, invece, al 12′ quando Caruso mette una palla che Vincenzo Caponigro deve solo spingere in porta per il raddoppio che porta le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa Pesaro accorcia, però, le distanze con Saponara che dopo 30 secondi firma il 2-1. Al 9′, invece, Venancio riporta il +2 per la Feldi dopo un batti e ribatti che vale il 3-1. Passa meno di un minuto che una bordata di Espindola porta i padroni di casa al massimo vantaggio mentre una ripartenza fulminea di Thiago Lemos, a cinque dal termine, chiude definitivamente i giochi.

Sconfitta per lo Sporting

Sconfitta invece per lo Sporting Sala Consilina che cede a Catania per 5-2 contro i campioni d’Italia uscenti della Meta. I ragazzi di coach Cipolla passano addirittura in vantaggio al 4′ con Vidal, autore di una rete al volo di pregevolissima fattura, su una palla che arrivava dal settore opposto. I campioni d’Italia pareggiano i giochi però al 6′ con Pulvirenti per trovare al 12′ il sorpasso con Podda per il 2-1 di metà gara. Nella seconda frazione al 10′ Miotto porta la contesa sul momentaneo 3-1 mentre al 12′ Edelstein riapre la sfida siglando, da pochi passi, il 3-2 dopo una respinta corta del portiere siculo. Lo stesso calcettista al quarto d’ora fallisce il rigore che poteva rimettere in totale equilibrio la gara. Nel finale, invece, Bocao al 16′ e Miotto, a pochi secondi dal gong finale chiudono definitivamente la sfida sul 5-2.