Futsal: la Feldi cerca l’allungo, derby ostico per lo Sporting Sala Consilina | VIDEO

Torna in campo la Serie A di futsal maschile con il suo diciannovesimo turno alle porte, il quarto del girone di ritorno. Ricco il programma di giornata con cinque gare previste in serata, sulle otto totali.

Stasera in campo lo Sporting Sala Consilina

Si parte con alle 19:00 con il big match di giornata con il derby tra la Roma, quinta, ed il Genzano, secondo mentre alle 20 i laziali dell’Active Network ospitano il Benevento. Mezzora dopo, invece, triplo appuntamento in contemporanea con i piemontesi della L84 opposti al Pomezia, i campioni d’Italia del Catania al Pesaro mentre i salesi dello Sporting Sala Consilina faranno visita al quotato Napoli Futsal, terza forza della classe a -2 dalla vetta.

Il quintetto di coach Cipolla, nono in classifica, proverà a non perdere ulteriore contatto dalla zona play-off distante al momento solo tre punti.

Domani tocca alla Feldi Eboli

Domani gli altri tre match con Came Treviso-Cosenza alle 17:00 al pari di Manfredonia-Feldi Eboli. Per gli uomini di mister Antonelli si tratta, in pratica, del più classico dei testa coda vista la penultima piazza detenuta dai neopromossi pugliesi ed il +27 in graduatoria sugli avversari di giornata. A chiudere il quadro sul diciannovesimo turno la sfida tra i veneti della Vinumitaly Petrarca e gli irpini della Sandro Abate.