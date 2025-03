Futsal: la Feldi cade e cede la vetta

Non sorride alla Feldi Eboli il turno numero 22 della Serie A di futsal. Dopo gli anticipi del venerdì, ed i successi di Napoli e Catania, le volpi di coach Antonelli cedono la vetta del torneo scivolando al terzo posto a -2 dal primo posto.

Terza sconfitta in campionato, la seconda in trasferta, per la Feldi che dopo un buon primo tempo si fa rimontare a Cosenza dai padroni di casa. Sono però gli ospiti a passare in vantaggio al 5′ con Caponigro che capitalizza al meglio un fallo laterale di Ugherani battuto forte al centro. Le volpi tengono bene il campo tornando negli spogliatoi con avanti per 1-0. Nella ripresa, però, il Cosenza ribalta la gara pareggiando prima dal dischetto con Cabeca, per fallo di mano di Caruso al 6′. La sfida scivola sul parziale di 1-1 sino a 5′ dal termine quando dagli sviluppi di un calcio piazzato Mateus fredda Dalcin Per mister Antonelli inserisce, quindi, il portiere di movimento ma Barra, al 16′, firma una sfortunata autorete che da una spallata all’incontro. A a 6 secondi dal termine, infine, il definitivo 4-1 di Trentin.

In serata, invece, in casa alle 20:45 in campo lo Sporting Sala Consilina che affronta, in diretta, su Sky Sport a San Rufo l’Active Network.