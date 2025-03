Futsal: domenica lo Sky Match a San Rufo | VIDEO

Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Serie A di futsal, giunta al suo 22° turno, il settimo del girone di ritorno. Il massimo campionato, infatti, vede ben cinque delle sue otto gare in programma stasera.

Il programma di giornata

Si parte alle 19:00 con l’intreccio laziale, valido per la zona play-off, tra Pomezia e Roma. A seguire invece, alle ore 20:45, saranno quattro le sfide che andranno in scena.

A puntare alla zona play-off anche gli irpini della Sandro Abate che ospiteranno i piemontesi della L84 mentre per la parte bassa della classifica Pesaro riceve Treviso.

Il big match è quello tra Genzano e Napoli, team nelle zone altissime della classifica, con i campioni d’Italia del Catania in trasferta contro il Benevento, fanalino di coda.

Domani, invece, i veneti della Vinumitaly Petrarca, alle 18:00, proveranno a scappare dalla zona play-out che punta invece Manfredonia mentre mezzora dopo la capolista Feldi Eboli farà visita a Cosenza. I ragazzi di coach Antonelli cercheranno di conservare intatto il risicato vantaggio sulle inseguitrici più immediate, con 5 squadre racchiuse in 4 punti.

Lo Sky match, infine, vedrà domenica alle 20:30 lo Sporting Sala Consilina ricevere a San Rufo, in diretta sulla piattaforma satellitare, i laziali dell’Active Network. I salesi sono in zona tranquilla, al momento lontana sia dalla parte alta che da quella bassa.