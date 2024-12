Futsal: domani la Feldi difende il primato in classifica

Stasera torna la Serie A di calcio a 5 maschile con la sua nona giornata, si parte con tre anticipi al venerdì. Alle 19:00, la Roma, infatti, attende la VinumItaly Petrarca con altre due sfide in programma alle 20:30, con il big match del turno Catania-Genzano ed il derby campano Napoli-Sandro Abate. Domani si torna sul parquet, invece, quattro gare. Active Network-Pomezia alle 15, Manfredonia-L84 alle 16 mentre due ore dopo spazio a Cosenza-Pesaro.

Alle 18:30, invece, la Feldi Eboli darà vita al secondo derby campano di giornata contro il Benevento. Sorta di testa-coda con le volpi eburine di coach Antonelli prime a quota 20 a far visita ai neopromossi giallorossi sanniti penultimi con 4 lunghezze in graduatoria. Domenica, infine, a chiudere la nona giornata ci sarà lo Sporting Sala Consilina, reduce dal pirotecnico pari contro la Feldi nell’ultimo intreccio di campionato,5 di scena in trasferta a Treviso alle 20:45 in diretta su Sky Sport. I salesi di coach Cipolla, attualmente noni a quota 11, cercheranno di entrare in zona play-off, lontani al momento un solo punto.

Tutte le gare della settima giornata di regular season andranno in onda in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.