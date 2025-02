Futsal: alla Feldi lo Sky Match, le ‘Volpi’ superano il Catania

Si è chiuso il week-end che ha visto sul parquet le formazioni di Serie A di futsal maschile. Diciottesima giornata, la terza del girone di ritorno, archiviata con otto match disputati tra il venerdì sera e la domenica.

Pari per lo Sporting

Subito in campo lo Sporting Sala Consilina che ha San Rufo ha ospitato i piemontesi della L84. Succede tutto praticamente nella ripresa, dopo una prima frazione con tante emozioni terminata a reti bianche. Al quarto giro di lancette, infatti, Vidal timbra una sfortunata autorete insaccando una palla innocua nella sua porta con Baroni, servito da Arillo, a rimettere in pari le cose da pochi passi al 10′ per i ragazzi di coach Cipolla. Passa meno di un minuto che gli ospiti passano nuovamente avanti con un’azione simile a quella del vantaggio con Coco Wellington ma a 100 secondi dal gong finale, con il quinto di movimento in campo, Vidal sigla il 2-2 definitivo spingendo in rete un assist di Diaz. Con questo pari lo Sporting sale a quota 22 punti, al nono posto, a -3 dalla zona play-off.

Successo per la Feldi

Questa sera, invece, nello Sky match impegno per la Feldi Eboli, che riceveva al PalaSele i campioni d’Italia del Meta Catania. Prima frazione ottima del quintetto di mister Antonelli che ci provano in diverse circostanze con Etzi e Liberti. A sbloccare la gara è però Selucio che, al 12′, stoppa palla girando in una frazione di secondo una palla all’angolino. Nella ripresa parte meglio la Feldi che a metà tempo trova nel corridoio Tiago Lemos freddo davanti a Timm per il raddoppio mentre venti secondi dopo Musumeci accorcia le distanze riportando il Catania in gara. Nel finale gli etnei provano il tutto per tutto con il portiere di movimento ma Espindola, al 38′, riporta a due le reti di vantaggio ebolitane. All’ultimi giro di lancette Turmena prova a riaprire il match: termina cosi 3-2.