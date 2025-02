Futani: successo per la giornata di screening gratuiti | VIDEO

Sono oltre 200 le visite effettuate nella mattina di ieri a Futani dall’associazione MediCilento che da tempo realizza su tutto il territorio cilentano screening gratuiti.

Le visite

Diversi i medici che effettuano, su tutti coloro che si prenotano, visite ginecologiche, tiroidee, carotidee, arteriose, gastro entereologiche, pneumologiche, otorinolaringoiatriche e di terapia del dolore. Un successo ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra l’associazione MediCilento e l’associazione Onlus Francesco e Carmine Speranza e la piena disponibilità dei Sindaci che ospitano i numerosi medici.

L’impegno dell’associazione MediCilento

“Ci tengo a ringraziare tutti i medici di MediCilento che ormai ha raggiunto numeri sempre più elevato, in maniera tale da coprire circa quaranta specialità – ha affermato il Presidente dell’associazione il dottore Francesco Saturno – Si tratta di giornate di educazione alla salute durante le quale i pazienti vengono esaminati e poi se è necessario indirizzati verso i principali centri di riferimento quali l’ospedale di Sapri e l’ospedale di Vallo della Lucania. Sono giornate importanti di screening patrocinate sia dall’Asl che dall’associazione onlus “Carmine e Francesco Speranza”. Ed è proprio quest’ultima ad essere sempre presente in tutte le manifestazioni a tutela della salute.

“Un grazie caloroso va al sindaco che ci ha dato il patrocinio per questa giornata e ai medici dell’associazione mediCilento – ha affermato il vicepresidente dell’associazione “Onlus Francesco e Carmine Speranza” Alfonso Speranza – I medici con la loro professionalità hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata durante la quale non hanno riscontrato delle patologie particolari ma sono stati fatti degli screening molto accurati. I prossimi appuntamenti saranno nei comuni di San mauro la Bruca e di Camerota”. Un appuntamento dunque che coinvolge a pieno anche i Sindaci del territorio sempre molto disponibili per queste iniziative.

“Sono giornate fondamentali – ha poi affermato il sindaco di Futani Dario Trivelli – Ringraziamo l’ associazione MediCilento e la “Onlus Carmine e Francesco Speranza” per averci dato questa opportunità che riguarda un tema centrale per la nostra popolazione che è quello della tutela alla salute. Le persone finalmente stanno comprendente quanto la prevenzione possa salvare la vita”.