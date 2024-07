Futani, realizzati oltre 600 metri di nuova condotta in pead

Seicentotrenta metri di nuova condotta idrica in pead: sono stati realizzati da Consac su strade di competenza comunale (via Attilio Bianchi) a Futani. Un lungo tratto di rete di distribuzione sostituito con l’obiettivo di migliorare la qualità complessiva del servizio per l’utenza.

“La riduzione del livello delle perdite idriche el’accrescimento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della collettività”, ricorda Gennaro Maione, presidente di Consac.

“I cittadini beneficeranno – commentano da palazzo di città – di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità (anche) della risorsa idropotabile erogata. Il tutto a costi di gestione ampiamente ridotti”.