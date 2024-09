Futani: ordinanza sindacale per la bruciatura controllata nei castagneti

Un’ordinanza di grande importanza è stata emessa dal sindaco di Futani, Dario Trivelli, la prima in Campania che recepisce la deroga concessa dalla Regione Campania (Decreto Dirigenziale n. 405 del 20 settembre 2024) per la gestione del comparto castanicolo, in risposta al rischio incendi.

L’ordinanza

L’ordinanza permette la bruciatura controllata di ricci, foglie e felci nei castagneti, derogando al Decreto n. 225 del 7 giugno 2024 che vietava tali pratiche per l’alto rischio di incendi boschivi. Questa misura mira a ridurre la biomassa infiammabile, prevenendo la diffusione di incendi.

Sarà possibile bruciare i residui vegetali solo seguendo rigide norme di sicurezza, con il controllo delle autorità locali.

La bruciatura infatti deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi, sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli, in orario mattutino dall’alba alle 9 del mattino ed è vietato procedere all’abbruciamento in presenza di vento.