Futani, installata la prima pig-brig contro i cinghiali

In Cilento quella dei cinghiali è un’emergenza che cresce sempre di più. Come sappiamo, la loro proliferazione mette a rischio non solo i cittadini ma anche la produzione agricola e la biodiversità. Per questo motivo, il comune di Futani ha pensato bene di prevenire anziché curare.

Grazie all’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è stata infatti installata sul territorio comunale è ora la prima Pig-Brig.

Che cos’è

Si tratta di una grande trappola, una gabbia in rete che cattura gli ungulati grazie a del cibo posizionato al centro. Un’azione che mira al depopolamento ma che permette anche di studiare i comportamenti dei cinghiali per capire le loro abitudini.

Le dichiarazioni

Soddisfatto il Sindaco Trivelli che ringrazia il Parco, in particolar modo il Vice Presidente Carmelo Stanziola, per aver dato ascolto alle loro richieste.

“Ringraziamo, altresì, il gruppo di selecontrollori di Futani per aver materialmente installato la big trappola. E’ un passo iniziale di una “battaglia” che sentiamo nostra e che porteremo avanti con determinazione e ostinazione, rimanendo conviti che ulteriori misure di contrasto vadano adottate riconoscendo ai Comuni poteri straordinari di intervento e controllo nei propri territori di competenza. Di queste e altre cose vorremmo poter discutere intorno ad un tavolo tecnico”, ha dichiarato il primo cittadino.