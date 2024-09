Futani, erbacce nei pressi dei locali dell’Asl: il Sindaco chiede un urgente intervento

Sterpaglie cresciute nei pressi dei locali ambulatoriali, di appartenenza dell’ASL Salerno, che richiedono un urgente intervento di manutenzione. È questa la segnalazione che giunge da Dario Trivelli, Sindaco di Futani, inviata alla Direzione Generale dell’azienda sanitaria locale della provincia di Salerno.

La richiesta

Una richiesta che il Sindaco Trivelli si augura possa essere presa in considerazione nell’immediato considerato che “I locali di proprietà dell’ASL Salerno sono collocati in prossimità di un edificio scolastico”.

A tal proposito, l’amministrazione comunale, onde evitare che tale disagio possa sussistere anche nel giorno di inizio del nuovo anno scolastico, programmato per il giorno 9 settembre, ha proposto all’Ente, di poter “effettuare, con propri operatori, gli interventi, avvertiti come non più rinviabili, di sfalcio delle sterpaglie presenti luogo il perimetro del segnalato immobile”.

La questione della guardia medica

Accanto a questa richiesta, il sindaco Trivelli ne incalza un’altra: vale a dire quella riguardante il potenziamento del servizio di Guardia Medica sul territorio comunale “approfittando – così come si legge – proprio della necessità di eseguire una completa opera di restyling dei locali di propria proprietà”.