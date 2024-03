Furto sul litorale di Montecorice: ladri rubano documenti e carte di credito, poi spendono al bar e all’alimentari

Con i primi giorni di bel tempo tornano in azione i ladri lungo il litorale del Cilento. Ignoti domenica intorno alle 13, hanno agito in località Baia Arena, nel comune di Montecorice. Vittima del furto una coppia di un comune limitrofo che aveva lasciato la propria auto in sosta nel parcheggio sito a pochi metri dalla spiaggia.

Il colpo

I malviventi hanno atteso che l'uomo con la compagna si allontanasse, quindi sono entrati in azione. Dopo aver rotto il finestrino posteriore sono riusciti a prelevare tutto ciò che hanno trovato all'interno dell'automobile: denaro, bancomat, occhiali da sole e persino indumenti.

Poco dopo hanno effettuato con la carta due operazioni in un bar di Agnone ed altre 5 in un alimentari di Eboli.

Indagini in corso

Quando la vittima del furto si è reso conto di quanto accaduto ha presentato denuncia ai carabinieri. Poco distante ritrovati alcuni documenti personali ma null'altro.

Purtroppo con l'aumento delle presenze lungo il litorale si ripresentano episodi del genere che nonostante l'attività delle forze dell'ordine non si riescono ad arrestare.