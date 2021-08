Agropoli, furto lungo il litorale. Rubate anche delle foto: “aiutatemi a ritrovarle”

- Ads -

AGROPOLI. Ancora un furto lungo il litorale di Agropoli. Il colpo è stato messo a segno nei pressi del lido Venere, una zona dove non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Come sempre i malviventi hanno atteso che i proprietari si allontanassero per entrare in azione.

Così hanno rotto un finestrino e una volta avuto accesso alla vettura sono riusciti a prelevare ciò che di prezioso (o apparentemente tale) era all’interno.

Ad essere trafugata una borsa che conteneva portafogli ed altri oggetti personali. Ma la cosa più preziosa erano delle fotografie presenti all’interno che la proprietaria custodiva gelosamente.

Ritraevano, infatti, il giovane fratello venuto a mancare un anno fa. E’ una amica a lanciare l’appello affinché chi può l’aiuti a trovare gli oggetti rubati: “se vedete una borsa nera per strada vi prego di contattarmi magari è la borsa di questa ragazza che si è vista togliere le cose per lei più preziose …che le consentivano di sentire ancora vicino suo fratello”.