Furto in un negozio di antiquariato a Sala Consilina

Il furto avvenuto in un deposito di antiquariato a Sala Consilina ha messo nuovamente in allarme la comunità. I malviventi hanno agitato approfittando anche dei momenti di concitazione di distrazione legati alle elezioni amministrative. L’amara scoperta nelle scorse ore. Si tratta di un negozio molto noto in zona soprattutto per i pregiati pezzi di antiquariato in vendita. Il bottino, non è stato ancora quantificato, ma visto il valore dei pezzi rubati, non sarà di sicuro esiguo.

I carabinieri della stazione locale sono al lavoro per risolvere il caso e per individuare i responsabili del furto. Al momento, si sta ancora cercando di ricostruire l’accaduto in quanto il furto potrebbe essere avvenuto anche alcuni giorni fa.

I militari dell’Arma si sono recati sul posto per i rilievi del caso e stanno monitorando attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ottenere indizi utili alla risoluzione del caso.