Furto a Sapri: ladri acrobati portano via cinquemila euro

Furto in pieno centro a Sapri: sottratti 5mila euro. Lo spiacevole episodio è avvenuto la scorsa notte in un’abitazione presente nella centrale via Camerelle, strada poco distante dal lungomare cittadino.

I ladri sono riusciti ad entrare in casa utilizzando la tubatura esterne del gas che ha permesso loro di arrivare al balcone dell’abitazione, presente al primo piano dello stabile, che sembra fosse aperto. Una volta entrati in casa i malviventi, senza essere scoperti, hanno raggiunto una delle stanze dove era presenta una borsa con all’interno la somma di 5mila euro. Preso il bottino, i ladri si sono dati alla fuga in maniera indisturbata.

Furto a Sapri: la scoperta e le indagini

All’alba, intorno alle sei del mattino, i proprietari si sono accorti di quanto accaduto e hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto necessario l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Sapri agli ordini del Luogotenente Pietro Marino. I militari dopo avere acquisito tutte le informazioni utili si sono subito messi sulle tracce dei malviventi.

Ad aiutarli potranno essere le telecamere di videosorveglianza presenti in paese. Le indagini da parte dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni in maniera serrata.