Cronaca

Furto a Campolongo nei pressi dell’ospedale: scoppia la protesta social

Furto a Campolongo di Eboli nei pressi dell'ospedale: finestrino distrutto e PC aziendali rubati. La denuncia e l'appello sui social

Di: Antonio Elia
Furto auto

Un episodio di furto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14:00 nei pressi della struttura ospedaliera di Campolongo nel comune di Eboli, ha generato forte indignazione e proteste all’interno della comunità virtuale locale. La denuncia è stata condivisa sul gruppo Facebook “Sei Di Eboli Se Ti Lamenti Sempre” tramite un post pubblicato dall’utente Annatania Di Servi.

I dettagli del furto e la refurtiva

I malviventi hanno preso di mira un’autovettura in sosta, infrangendo il lunotto posteriore per saccheggiare l’abitacolo. Il bottino trafugato è ingente e comprende un trolley grigio, due borse (una nera e una rossa) contenenti indumenti, oltre a due zaini con all’interno computer portatili aziendali, chiavi e altri effetti personali.

L’appello della cittadina alla comunità locale

Di fronte alla gravità del danno e del furto subito, la cittadina ha lanciato un appello pubblico attraverso la piattaforma social. La richiesta rivolta agli utenti è quella di segnalare l’eventuale avvistamento di materiale abbandonato nell’area che possa essere riconducibile agli oggetti rubati.

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