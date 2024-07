Furti seriali di auto nel Vallo di Diano e in Basilicata: due arresti

lI 12 luglio, a Pagani e Ostuni, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm

della Compagnia di Sala Consilina, congiuntamente alla Stazione Carabinieri di Ostuni, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro (PZ) nei confronti di un 19enne, domiciliato ad Angri, ed un 25enne, domiciliato ad Ostuni, indagati per “furto aggravato, in concorso”.

Furti d’auto, le accuse e gli arresti

Allo stato delle indagini, i due, tra dicembre 2023 e febbraio 2024, avrebbero perpetrato numerosi furti di autovetture in diverse località del Vallo di Diano, del beneventano ed in Basilicata.

“La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento”, fanno sapere dalla Procura.