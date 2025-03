Furti nel Vallo di Diano. Esposito: “Proficuo l’incontro in Prefettura, la gente è preoccupata” | VIDEO

Durante la riunione presso la Prefettura di Salerno, convocata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza in risposta alle preoccupazioni dei sindaci del Vallo di Diano per l’aumento dei furti in abitazione, sono emersi dati che evidenziano una diminuzione complessiva dei reati predatori nell’ultimo anno, sebbene l’andamento negativo degli ultimi due mesi abbia sollevato preoccupazione.

In seguito alla discussione, è stato deciso di intensificare la presenza delle forze di polizia speciali sul territorio e di procedere con l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo l’A2, progetto già finanziato, per migliorare il monitoraggio delle aree più vulnerabili. Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, nonché Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, ha apprezzato fortemente la disponibilità e l’interesse dimostrato dal Prefetto Esposito e dal Questore Conticchio alle richieste e perplessità avanzate dai sindaci del Vallo di Diano.

Le dichiarazioni

“E’ un incontro molto importante per il nostro territorio perché riteniamo che il Prefetto ha recepito le nostre istanze. Abbiamo spiegato le problematiche che vivono i piccoli borghi del Vallo di Diano, dove si sono verificati furti in tutti i comuni. Il Prefetto ci ha fornito dei dati confortanti, nonostante il trend negativo degli ultimi tempi ed il Questore anche ha assicurato un’implementazione dei sistemi di sicurezza e ad anche portare più uomini sul nostro territorio, per un periodo limitato. La gente è preoccupata, anche perché si tratta di piccoli paesi, con molti anziani che hanno paura di fronte a queste aggressioni che si sono verificati negli ultimi tempi. C’è necessità di maggiore sicurezza, ma anche di “dare” maggiore senso di sicurezza ai cittadini”.