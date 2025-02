Furti in Cilento: notte di razzie nel Golfo di Policastro, presi di mira bar tabacchi

Notte di razzie, quella appena trascorsa, in diversi comuni del Cilento interno e del Golfo di Policastro.

Allarme furti sul territorio

Cinque in totale i furti e i tentativi di furto messi a segno in tutta l’area presa di mira da una banda di ladri. Più precisamente i malviventi hsnno agito a Santa Marina, Vibonati, Tortorella, Battaglia e Casaletto Spartano. Ad essere presi di mira diversi bar tabacchi dove i ladri sono riusciti ad intrufolarsi in misura totalmente indisturbata.

Il colpo a Santa Marina

Ad avere la peggio è stata la tabaccheria di Santa Marina dove i malfattori hanno tagliato in due la saracinesca dell’attività commerciale e hanno portato via tutte le sigarette presenti all’interno.

Ingenti i danni

Secondo una prima stima, si tratterebbe di un danno di circa 10mila euro. Tentativo di furto anche in un bar a Vibonati, in un tabacchi a Tortorella e in due attività commerciali di Battaglia e Casaletto Spartano. A scoprire l’accaduto i proprietari delle attività ma solo in mattinata.

Indagini in corso

Contattate successivamente le forze dell’ordine, nell’immediato sono partite le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri.

Fondamentale, per l’individuazione dei malviventi, saranno le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nelle diverse località prese di mira dai malviventi. Proseguono in maniera serrate le indagini.