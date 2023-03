Furti e abbandono di rifiuti: sindaco chiede aiuto alle forze dell’ordine

Il sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, ha incontrato in comune i rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio per coordinare e discutere di sicurezza al fine di intraprendere azioni atte a contrastare i fenomeni di illegalità come i furti o l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

L’appello del sindaco

“Ho chiesto maggiore collaborazione tra Istituzioni e Forze dell’Ordine, maggiori controlli sull’ordine pubblico e sulla sicurezza anche attraverso l’aumento dei pattugliamenti e con il coordinamento del lavoro di tutte le forze in campo e chiederò, se necessario, un incontro in Prefettura” ha fatto sapere Orco annunciando che presto sarà intensificato il sistema di videosorveglianza attraverso l’installazione di altre venti telecamere nei punti cruciali del comune .

Le richieste

Orco ha chiesto alle forze dell’ordine ulteriori controlli anche riguardo alla viabilità e ha invitato i cittadini a rispettare il codice della strada e la segnaletica, raccomandando alle autorità preposte di vigilare in modo rigoroso e rigido e di applicare le leggi e le sanzioni previste dall’ordinamento italiano in caso di inosservanza delle regole.

Il primo cittadino ha ringraziato, per la loro disponibilità e collaborazione, la Stazione dei Carabinieri di Sicignano, le Stazioni dei Carabinieri Forestali di Sicignano e Petina e la Polizia Municipale.