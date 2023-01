Si può andare in moto in due? Le norme del codice della strada

La moto ha sempre avuto un grande fascino, ma soprattutto una grande comodità. Soprattutto se utilizzata in città permette di viaggiare più liberamente e avere più possibilità di parcheggio, rispetto ad un automobile.

A volte per esigenza, o solo per il desiderio di fare una gita fuori porta in moto, può farsi avanti la necessità di salirci sopra in due e non sempre è chiaro se questo sia possibile o meno.

Sicuramente è rischioso ed è richiesto perlomeno di avere una polizza adeguata a prevenire i danni di un eventuale incidente (clicca qui per un preventivo per l’assicurazione moto), ma ecco esattamente cosa dice la normativa in merito.

La normativa sul trasporto di un passeggero

Esistono varie tipologie di moto, diverse per la potenza della cilindrata, e la legge non fa distinzione tra queste, tranne che per i ciclomotori (quelle fino a 50 cc di cilindrata, con 4 kW di potenza e 45 km/h di velocità).

L’articolo del codice della strada che tratta del trasporto passeggero sullo scooter è il 170 comma 2 che dice “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a 16 anni”.

Inoltre il comma 3 aggiunge che “sui motocicli e sui ciclomotori l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”.

E per finire il comma 1-bis ricorda che “sui motocicli e sui ciclomotori è vietato il trasporto di minori di anni 5”.

Perciò è possibile trasportare un passeggero?

Sì, ma con riserva. In particolare:

Sui motocicli ( veicoli a 2 ruote che superano i 50 cc ) si può trasportare un passeggero.

( ) si può trasportare un passeggero. Sui ciclomotori si può portare un passeggero solo se il mezzo è omologato per due e il conducente ha almeno 16 anni.

si può portare un passeggero solo se il mezzo è omologato per due e il conducente ha almeno 16 anni. Dai 14 ai 16 anni si può guidare il ciclomotore con patente, ma è illegale portare passeggeri con sé.

Le regole per il trasporto

È possibile trasportare un passeggero, ma è comunque richiesta l’osservanza di alcune regole fondamentali:

L’uso del casco , obbligatorio per entrambi.

, obbligatorio per entrambi. La moto deve essere omologata per due.

Il passeggero deve essere stabile nella sua postazione.

nella sua postazione. Il conducente deve avere mani e gambe libere.

Il conducente deve avere almeno 16 anni.

In nessun caso è possibile trasportare bambini al di sotto dei 5 anni.

Le sanzioni

Se si viene sorpresi a trasportare un passeggero con una moto non omologata o in condizioni che vanno contro la normativa si rischia una multa che va da 83 fino a 332 euro e la decurtazione di un punto dalla patente.

Se il conducente sorpreso a trasportare il passeggero ha meno di 16 anni, si può incorrere nel fermo amministrativo di 60 giorni, che possono diventare 90 in caso di recidività all’interno di due anni.

Chiunque venga sorpreso a trasportare un bambino sotto i 5 anni rischia una multa che va da un minimo di 165 euro a 660.

Conclusioni

La normativa per il trasporto di un passeggero con uno scooter permette il più delle volte di farlo, ma con alcune limitazioni legate all’età del conducente o all’omologazione della moto.

Restano altresì obbligatorie le comuni regole per la guida di uno scooter, come ad esempio l’obbligo del casco integrale per entrambi i passeggeri.