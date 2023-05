Furti al porto Marina d’Arechi, nei guai un minore

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno eseguito lo scorso 17 maggio un’Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare del collocamento in comunità. L’ordinanza è stata emessa dall’ufficio del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne di origini salernitane domiciliato a Pontecagnano Faiano. Il minore è gravemente indiziato del reato di furto.

I fatti e l’introduzione presso il porto turistico

I fatti risalirebbero allo scorso febbraio, quando il minorenne si sarebbe introdotto, in più occasioni, unitamente a un complice, presso il porto turistico “Marina d’Arechi” di Salerno.

Durante il secondo episodio di sottrazione, i due complici hanno asportato numerosi strumenti professionali per la navigazione, danaro contante ed abbigliamento di marca, per un valore complessivo di circa 30000 euro. Il complice maggiorenne è stato tratto in arresto per tali fatti.

Approfondimento delle responsabilità del minorenne

Dato il bisogno di approfondire le responsabilità del minorenne, i Carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel luogo.

Questo ha permesso di verificare che anche pochi giorni prima dell’arresto, i due si erano introdotti all’interno del bacino portuale e si erano impossessati di due gommoni. Successivamente, i gommoni sono stati ritrovati privi dei rispettivi motori e di altro materiale ed apparecchiature idonee alla navigazione.