Fuori strada il giorno di Pasqua a Sala Consilina: ore di apprensione per la 21enne in prognosi riservata

La comunità di Sala Consilina e l’intero Vallo di Diano da ieri mattina sperano in un miglioramento delle condizioni di salute delle 21enne rimasta coinvolta in un violento incidente stradale in località Fonti di Sala Consilina.

L’incidente

La giovane è uscita fuori strada con la sua auto, finendo un canale dopo aver impattato contro un’abitazione. Per qualche minuto, subito dopo il sinistro, nessuno si era accorto dell’auto. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento, ma l’impatto dell’auto nell’uscire dalla carreggiata è stato particolarmente violento.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Sala Consilina, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed i sanitari del 118. Questi ultimi dopo aver stabilizzato la giovane hanno richiesto, vista la gravità dei traumi riportati dalla 21enne di Sala Consilina, il trasferimento in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Qui la giovane è ricoverata in prognosi riservata a seguito del grave trauma toracico con schiacciamento riportato.