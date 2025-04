Esce fuori strada con l’auto: grave una ragazza di Sala Consilina

Questa mattina in località Fonti di Sala Consilina si è verificato un grave incidente stradale. Una giovane del posto è uscita, per cause in corso di accertamento, fuori strada con l’auto.

I soccorsi

L’impatto è stato molto violento. La ragazza viste le gravi condizioni di salute in cui versava dopo i primi soccorsi prestati dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Salerno.

Sul posto i Carabinieri della Compagnai di Sala Consilina per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro.

Un risveglio ed una Pasqua davvero triste per la comunità di Sala Consilina e per il Vallo di Diano in apprensione per la giovane donna.