Fuga di gas ad Eboli, strada chiusa in zona Grataglie

La segnalazione agli organi competenti è stata inoltrata questa sera e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Diversi residenti, infatti, hanno avvertito capogiri per il forte odore di gas.

In via lampione zona Grataglie di Eboli una importante fuga di gas metano ha messo in allarme i residenti della zona che, lanciato l’allarme, hanno atteso i tecnici del pronto intervento.

I soccorsi

Sul posto i vigili urbani del capitano Mario Dura e i tecnici della ditta della rete metanifera.

Immediatamente interdetta al traffico la strada principale che conduce in località Grataglie, i tecnici incaricati dovranno lavorare per tutta la notte per ripristinare il normale funzionamento della rete e mettere tutta la zona in sicurezza.

Intanto sono diversi i disagi per i numerosi residenti che per raggiungere le proprie abitazioni sono costretti a percorrere le strade alternative della zona ospedaliera.