Fuga di gas a Sanza, paura in paese

Attimi di paura questa mattina a Sanza a causa di una fuga di gas metano da una condotta presente in paese. Allertate le forze dell’ordine, sul posto immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino diretti dal Caposquadra Umberto Esposito. I caschi rossi, contattati dalla centrale del 115, hanno subito raggiunto il piccolo centro del Vallo di Diano per le dovute operazioni di messa in sicurezza.

L’intervento di Polizia Municipale e autorità

Sul posto presenti anche gli uomini della Polizia Municipale, il Sindaco di Sanza Vittorio Esposito e gli uomini della ditta specializzata per i lavori di realizzazione della rete del gas metano. Oltre alla fuga di gas dalle condutture, un guasto ha riguardato anche la rete idrica causando la fuoriuscita sull’asse stradale di un’ingente quantità d’acqua.

Le operazioni di messa in sicurezza

L’intera area è stata subito transenna dalle forze dell’ordine a tutela della pubblica e privata incolumità.

Fortunatamente la fuga di gas non era tale da prevedere l’evacuazione delle abitazioni presenti nell’area. Eseguiti i dovuti lavori di messa in sicurezza, dopo alcune ore il pericolo è rientrato del tutto. Sul posto presenti ancora gli operai della ditta specializzata per effettuare I dovuti controlli.