Incendio in abitazione ad Agropoli, evacuata una famiglia

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi ad Agropoli. Un incendio è divampato in un’abitazione sita in località Moio, in una traversa di via Piano delle Pere. Il rogo ha provocato seri danni a tutto l’edificio.

Incendio ad Agropoli: i soccorsi

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno provveduto a domare le fiamme non senza fatica. I caschi rossi hanno impiegato alcune per avere la meglio sull’incendio. Per fortuna la famiglia che vi risiede, un uomo, una donna e la figlia della coppia, non ha riportato danni. Messi in salvo anche cani e gatti che vivono con loro.

L’evacuazione

Al termine delle operazioni di spegnimento è stato necessario disporre l’evacuazione dell’immobile per ragioni di sicurezza. L’abitazione, infatti, ha riportato seri danni e sarà necessario verificare che la struttura non sia stata compromessa prima di permettere l’accesso.

La famiglia, però, non vuole allontanarsi. Inutili i tentativi di convincerla anche da parte del sindaco Roberto Mutalipassi e di altri residenti della zona. Piuttosto i tre sono intenzionati a trascorrere la notte in auto.

Intanto bisogna comprendere le cause che hanno provocato l’incendio nell’abitazione di località Moio. Probabile che sia stato un corto circuito a innescare le fiamme che si sarebbero poi estese all’intero immobile.