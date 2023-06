Fratelli d’Italia si organizza da Agropoli: lunedì elezione del presidente di circolo

Il centro destra ad Agropoli prova a ripartire. Fratelli d’Italia scalda i motori e si prepara alle elezioni del presidente del circolo. La novità rispetto al passato è rappresentata da Adamo Coppola, ex sindaco del centro cilentano, che ritorna nel centrodestra dopo aver militato per anni in Forza Italia ed aver avuto la parentesi amministrativa con il centro sinistra.

Elezione presidente di circolo

L’elezione del presidente del circolo si terrà in un locale del lungomare San Marco alle ore 19:00. Vi prenderanno parte vari esponenti politici del territorio e tutti i tesserati del partito.

La scelta di Coppola

“Ormai è passato più di un anno dalla brusca interruzione con la politica attiva! Già da un po’ di tempo sto pensando se è il caso di tornare in campo per cercare di dare ancora il mio contributo”, spiega l’ex primo cittadino. E aggiunge: “In realtà quello che ho potuto osservare in questo periodo non mi è piaciuto, si è confermato la sensazione che avevo percepito negli ultimi anni del mio sindacato. Ho cercare di invertire la rotta mi è costata la fine, come penso sapete!”.

Poi parla del nuovo progetto politico: “Partecipo a questa assemblea con interesse, per capire veramente se posso aiutare; il progetto della Meloni oggi appare realmente quello più concreto per il futuro dell’Italia, e forse anche per il futuro del nostro territori”.