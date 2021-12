Agropoli: Adamo Coppola sarà ricandidato: conferma di Pd e Alfieri

Sarà Adamo Coppola il candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali ad Agropoli. La conferma è arrivata durante il coordinamento del circolo che ha portato al rinnovo delle cariche sociali; a partire dal segretario, ruolo per il quale è stato confermato Modestino Rosiello.

Durante la discussione c’è stato un confronto anche sulla candidatura a sindaco; poiché le voci degli ultimi mesi parlavano di un Coppola ormai scaricato dai vertici dei Dem e dallo stesso ex primo cittadino Franco Alfieri.

Una questione che quest’ultimo ha voluto chiarire, sottolineando come tutto il partito sia pronto a sostenere Coppola. Tuttavia è stata anche evidenziata la necessità di invertire la rotta rispetto ad un quinquennio in cui sono emerse diverse criticità, in parte determinate anche dalla pandemia che ha frenato l’azione amministrativa.

Venute meno tutte le voci su possibili candidati del centrosinistra, quindi, a Coppola toccherà fare la quadra della sua maggioranza per comprendere chi vorrà proseguire il percorso e chi, invece, pur avendo condiviso tutte le scelte fatte fin ora, preferirà prendere altre strade. Ciò potrebbe comportare anche delle modifiche in seno all’esecutivo nei prossimi mesi.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni.