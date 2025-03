Fratelli d’Italia rinnova i suoi circoli nel salernitano

Proseguono i congressi di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno, sotto l’immenso lavoro del Presidente Provinciale Giuseppe Fabbricatore, dei dirigenti e dei coordinatori di zona del partito di Giorgia Meloni. In questi ultimi giorni, si sono svolti numerosi congressi che hanno portato all’elezione dei nuovi Presidenti dei vari circoli locali e al rinnovo delle cariche in numerosi comuni del territorio.

I congressi

Ad Altavilla Silentina, è stato eletto Presidente del Circolo Adelfio Guerra, un risultato che segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del partito a livello locale. A Campora, il nuovo Presidente del Circolo è Fabio Vitale, mentre a Laurino, l’elezione ha visto protagonista Alessandro Iorio, che ha provveduto anche alla nomina del nuovo direttivo cittadino composto da: Andrea Fiasco, Domenico Costantino e Teodoro Maffia, consolidando così la presenza del partito in questo importante comune.

A Contursi Terme, invece, il nuovo Presidente del Circolo è Maria Michela Norelli, con un direttivo che vede al suo fianco Gerardo Rufolo, Gaetano Russo, Gerardo Taglianetti, Amedeo Caloia, Anna Garippa e Gianluca Squaccio.

Un ampio rinnovamento che rappresenta la voglia di Fratelli d’Italia di crescere e radicarsi sempre più nelle comunità. Qualche giorno fa, inoltre, si sono tenuti i congressi anche in altri comuni della provincia. A Montesano sulla Marcellana, alla presenza del Sindaco Giuseppe Rinaldi, è stato eletto Presidente Nicola Bianculli. A Oliveto Citra, il nuovo presidente del circolo è Aldo Calabrese, mentre a Palomonte, la carica è stata affidata a Dino Mariseno. Infine, a Valva, il nuovo presidente del circolo è Mario Torsiello.

“Nessun partito fa questo lavoro di democrazia interna e di costanza sui territori, e continueremo nei giorni a venire in tanti altri comuni, a rafforzare sempre più l’impegno e la dedizione, parlando di problemi e esigenze dei nostri territori, per costruire un futuro migliore per la provincia di Salerno e la regione Campania.” Queste le parole di Giuseppe Fabbricatore