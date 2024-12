Fratelli d’Italia di Castel San Lorenzo: critiche all’ospedale di comunità e appello ai giovani

Gianfranco Miano, esponente di Fratelli d’Italia a Castel San Lorenzo, ha espresso forti perplessità sulla gestione dell’ospedale di comunità, inaugurato da pochi mesi. In una nota, Miano ha sottolineato diverse criticità, tra cui la carenza di personale, l’assenza di un protocollo per le emergenze e il ritardo nell’apertura della lungodegenza.

Le criticità dell’ospedale di comunità

Secondo Miano, l’ospedale di comunità, pur rappresentando un passo avanti per l’assistenza sanitaria nelle aree interne, non sta funzionando come previsto. Le principali criticità evidenziate dall’esponente di Fratelli d’Italia sono: carenza di personale, assenza di un protocollo, assenza di un protocollo per le emergenze, ritardo nell’apertura della lungodegenza.

L’appello ai giovani

Miano ha rivolto un appello ai giovani, invitandoli a impegnarsi in politica e a contribuire a migliorare la situazione del territorio. L’esponente di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per superare le difficoltà e garantire un futuro migliore per le comunità locali.

Le altre criticità

Oltre all’ospedale di comunità, Miano ha evidenziato altre criticità presenti sul territorio, come la carenza di medici specialisti nell’ospedale di Roccadaspide, i ritardi nei lavori sulla strada SS166 e le difficoltà legate alla gestione delle aree interne.

Miano ha concluso il suo intervento invitando tutti i soggetti coinvolti a collaborare per trovare soluzioni concrete ai problemi del territorio. L’esponente di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza del dialogo e della partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica.