Frana sul Monte Gelbison: al via i primi interventi 

Primi interventi per la messa in sicurezza dalla strada di accesso al Monte Gelbison dove nella notte tra il 23 e il 24 dicembre si è registrato un fenomeno franoso.

A rischio un ristorante

La frana, originatasi dai pendii sovrastanti il parcheggio del ristorante “La Montanara“, ha trascinato a valle una massiccia quantità di fango e detriti, danneggiando parte esterna della struttura e rendendola inagibile. L’interruzione della strada ha isolato anche la vetta del Monte Gelbison.

Interventi in corso, ma la situazione resta critica

I Vigili del Fuoco e gli operai specializzati fin dalla mattina seguente alla frana si sono messi al lavoro per ripulire la strada e garantire la messa in sicurezza della zona. Tuttavia, i lavori richiederanno diversi giorni e la tempistica ancora incerta come ha spiegato il sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita, che ha chiesto l’intervento anche delle autorità sovracomunali.