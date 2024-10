Forza Italia Salerno si rafforza: il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, entra a far parte del partito

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di Forza Italia in provincia di Salerno. Il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D’Aiuto, ha ufficialmente aderito al partito, rafforzando ulteriormente la presenza azzurra sul territorio.

L’annuncio è stato dato dal segretario provinciale Roberto Celano, che ha espresso grande soddisfazione per questa nuova adesione: “Siamo entusiasti di accogliere nel nostro partito un amministratore così competente e stimato come Gianluca D’Aiuto. La sua esperienza e le sue capacità saranno fondamentali per consolidare la nostra presenza nel Cilento e per rafforzare il nostro impegno a favore delle comunità locali“.