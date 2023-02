Forza Italia rinnova i suoi quadri: ecco i responsabili territoriali per il salernitano

Prosegue l’impegno del Coordinamento provinciale di Forza Italia, guidato dai co-coordinatori Lucia Vuolo, Giuseppe Ruberto, Francesco Pastore e Costabile Spinelli. Il partito con i propri referenti sta portando avanti l’azione di radicamento del partito su tutto il territorio salernitano con la nomina di nuovi responsabili territoriali.

Ecco i nuovi responsabile

Il Coordinamento ha individuato, Francesco Marrazzo come responsabile per l’Area Nord della provincia di Salerno, Egidio Criscuolo per il Cilento, Alessandro Carrazza per il Vallo di Diano.

Le prossime nomine

Intanto, il coordinamento è al lavoro per nuove nomine ed attività che saranno presentate nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei parlamentari salernitani e del Commissario regionale on. Fulvio Martusciello.

Forza Italia, dopo le elezioni politiche dello scorso autunno, ha avviato una riorganizzazione del partito sull’intera provincia di Salerno anche in vista delle prossime elezioni comunali.

In questa ottica e per ottimizzare il lavoro da fare si era deciso anche di nominare alcuni delegati territoriali: per Amalfi e Maiori Fulvio Mormile, per Battipaglia Giuseppe Ruberto; per Agropoli ed Eboli Costabile Spinelli; per Capaccio Paestum Roberto Celano, mentre l’Onorevole Lucia Vuolo è stata assegnata a Nocera Inferiore e Pagani.