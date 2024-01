Forza Italia elegge il nuovo organigramma provinciale: «Riparte l’azione politica del partito»

All’unanimità è stato eletto il nuovo organigramma di Forza Italia per Salerno e provincia. Giuseppe Ruberto vicecoordinatore provinciale, Fernando Morra delegato provinciale, Alessandro Carrazza delegato provinciale, Anna Di Motta delegata provinciale, Valentina Cartolano e Cosimina D’Alessandro delegate provinciali.

«Grazie all’affetto ed all’attaccamento del Presidente Maurizio Gasparri, grazie alla lungimiranza ed al pragmatismo del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, grazie all’impegno giornaliero della nostra eurodeputata Lucia Vuolo, grazie alla coerenza ed alla diligenza del nostro nuovo segretario Roberto Celano è ripartita con vigore l’azione politica del nostro partito, dove le aree interne saranno protagoniste alla pari con le grandi città – sottolinea il coordinatore di FI per la Valle del Calore e gli Alburni Pino Palmieri – Sia nel documento programmatico e sia nella composizione degli organismi di partito c’è stata la giusta attenzione: Per me sarà un onore poter partecipare come delegato al prossimo congresso nazionale. Ora pancia a terra e lavoriamo sodo per costruire una proposta politica/amministrativa di qualità».