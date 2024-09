Forum dei Giovani di Capaccio Paestum: corsi gratuiti di chitarra e inglese per i giovani

Il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum ha lanciato una nuova iniziativa per i giovani del territorio: due corsi gratuiti, uno di chitarra e uno di inglese, pensati per promuovere l’apprendimento e l’aggregazione.

I corsi

Corso di Chitarra: Giunto alla sua terza edizione, il corso di chitarra base, tenuto dal Maestro Giuseppe Della Pepa, si terrà a partire dal 9 ottobre 2024 presso lo Spazio Erica. Il corso, della durata di 20 lezioni, è rivolto a ragazzi e ragazze dai 16 anni in su e offrirà le basi della chitarra classica.

Corso di Inglese: Per chi desidera invece migliorare le proprie competenze linguistiche, il corso di inglese base, tenuto dal Dott. Paolo Marciano, partirà l’8 ottobre 2024. In 8 lezioni, i partecipanti acquisiranno le nozioni fondamentali per comunicare in inglese in situazioni quotidiane.

Entrambe i corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni si effettuano tramite un modulo Google disponibile sui canali social del Forum dei Giovani.