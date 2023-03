Fornace di Agropoli, Comune pronto ad affidarla in gestione

Il comune di Agropoli pronto ad affidare in concessione l’ex Fornace di località Campamento. La struttura è stata a lungo utilizzata dalla Fondazione Giambattista Vico come luogo per esposizioni museali ed eventi culturali. Scaduta la concessione e dopo un’iniziale proroga, l’Ente ha avviato l’iter per individuare un nuovo gestore. Per questo è stato dato mandato agli uffici di avviare un avviso esplorativo per manifestazione di interesse.

Le finalità dell’amministrazione comunale

La scelta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, è legata alla necessità di garantire “l’apertura del bene culturale nelle modalità attualmente in essere, nelle more he venga affidata la gestione della struttura con avviso di manifestazione di interesse”

Di qui la scelta di avviare l’iter per una indagine esplorativa per individuare soggetti intenzionati a gestire l’ex Fornace.

L’antica Fornace

L’antica fabbrica di laterizi di località Campamento ad Agropoli è stata inaugurata sei anni fa. Era il 2 giugno 2017 quando, allo scadere del suo secondo mandato, l’allora sindaco Franco Alfieri tagliò il nastro di una struttura sottratta al degrado e completamente riqualificata. Successivamente l’amministrazione Coppola provvide a renderla funzionale, affidandola in gestione. Negli anni, tuttavia, non sono mancate polemiche sull’utilizzo della struttura da parte di gruppi politici che ne contestavano le modalità di affidamento.