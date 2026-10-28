Attualità

Formazione e territorio: gli studenti dell’Ancel Keys conquistano la Valtellina

Gli studenti dell'Ancel Keys di Castelnuovo Cilento in Valtellina per un'esperienza di formazione sul campo tra enogastronomia, accoglienza e promozione territoriale

Di:
Luisa Monaco
Istituto Ancel Keys

Un ponte professionale e culturale unirà la Campania alla Lombardia a partire da giovedì 29 ottobre. Una delegazione composta da docenti e studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento partirà alla volta della Valtellina per prender parte a un’importante esperienza sul campo legata al percorso di formazione scuola-lavoro. L’iniziativa vedrà impegnati i ragazzi in un contesto operativo di rilievo nazionale, portando le competenze e l’identità del Cilento fuori dai confini regionali.

L’attività formativa vedrà il coinvolgimento integrato di tutti i tre indirizzi professionali dell’istituto: accoglienza turistica, sala e cucina. Questa sinergia permetterà agli allievi di testare le proprie abilità operative e relazionali all’interno di un’organizzazione complessa, affrontando le esigenze reali del settore dell’ospitalità e della ristorazione di alto livello.

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Una scuola aperta al mondo e orientata al futuro

Il valore del progetto risiede nella capacità di coniugare l’apprendimento teorico con l’esperienza pratica. L’inserimento degli studenti in una manifestazione di primo piano rappresenta un’occasione per consolidare l’autonomia individuale, affinare lo spirito di squadra e acquisire una maggiore consapevolezza circa le opportunità professionali future.

Oltre all’aspetto didattico, la trasferta riveste un significato promozionale per la comunità d’origine. In una fase storica in cui il turismo esperienziale e la valorizzazione delle risorse locali guidano lo sviluppo economico, la scuola si propone come vettore di promozione territoriale, integrando tradizione gastronomica e innovazione didattica.

Le parole della dirigente scolastica

L’impegno dell’istituto punta a offrire un’istruzione dinamica, capace di superare i limiti dell’insegnamento frontale per trasformarsi in crescita personale e professionale.

«Siamo orgogliosi di offrire ai nostri studenti un’opportunità di formazione e crescita in una realtà prestigiosa come il Valtellina Wine Trail» afferma la dirigente scolastica dott.ssa Maria Masella, «Esperienze di questo tipo permettono ai ragazzi di misurarsi con il mondo del lavoro, mettere in pratica quanto appreso a scuola e sviluppare quelle competenze professionali e umane indispensabili per il loro futuro. Allo stesso tempo, ci consentono di rappresentare il nostro territorio e di far conoscere, attraverso i nostri giovani, il patrimonio di professionalità, ospitalità e cultura che appartiene al Cilento».

Il Cilento protagionista sui palcoscenici nazionali

La spedizione in terra lombarda conferma la vocazione dell’Istituto “Ancel Keys” nel creare reti istituzionali e nell’offrire contesti di apprendimento autentici. La data del 29 ottobre segna dunque una tappa rilevante nel piano dell’offerta formativa della scuola di Castelnuovo Cilento, trasformando i giovani allievi in veri e propri ambasciatori del patrimonio culturale e ricettivo del territorio cilentano.

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