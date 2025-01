Fondi per promuovere l’attrattività del Borgo: incontro a Sanza

Incontro pubblico Sabato 25 gennaio, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna delle Scuole di piazza San Francesco in Villa Comunale: l’Amministrazione comunale di Sanza incontra i cittadini per condividere e discutere il nuovo Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a favore delle Micro, Piccole e Medie imprese relativo a Sanza Impresa nell’ambito del progetto Sanza Borgo dell’accoglienza.

Gli obiettivi

L’avviso pubblico prevede la concessione di un finanziamento a favore delle Micro, Piccole e Medie imprese per la rivitalizzazione del tessuto economico e imprenditoriale del borgo di Sanza, attraverso il recupero degli antichi mestieri e delle tradizioni locali, agevolando la stabilizzazione delle attività già esistenti e la nascita di nuove imprese nei settori coerenti con la strategia di sviluppo del Borgo Sanza.

I destinatari dei contributi

Gli incentivi sono destinati alla realizzazione di azioni volte a promuovere l’attrattività del Borgo di Sanza, con particolare riferimento al rafforzamento dei settori locali dell’artigianato e della filiera agroalimentare e al sostegno del settore turistico culturale, della ristorazione e dei servizi connessi alla fruizione culturale.

Inoltre, l’iniziativa intende contribuire allo sviluppo dei servizi connessi all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione nonché allo sviluppo dei servizi tesi alla sostenibilità ambientale. Possono accedere al contributo piccole e medie imprese in forma singola o in forma aggregata.

I dettagli saranno spiegati nell’ambito dell’incontro pubblico che si terrà sabato 25 gennaio, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna delle Scuole di piazza San Francesco in Villa Comunale a Sanza.