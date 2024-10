Fondi per la riqualificazione delle mense scolastiche, ecco i Comuni beneficiari delle risorse

Fondi in arrivo per la riqualificazione delle mense scolastiche; è stata pubblicata, difatti, la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr per favorire il tempo pieno.

I comuni beneficiari

Sono stati finanziati 890 interventi con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno. La Campania è stata la seconda regione con più progetti finanziati – dopo la Calabria – con 78,2 milioni.

Giungano, Corleto Monforte, Oliveto Citra, Sessa Cilento, Altavilla Silentina, Futani, Ottati, Palomonte, Auletta, Vibonati, Torchiara, Caselle in Pittari, Capaccio Paestum, Casal Velino, Battipaglia, Postiglione, Bellizzi, Roscigno, Olevano sul Tusciano, Atena Lucana, Angri, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Montecorvino Pugliano, Castelnuovo Cilento, Colliano, Laviano, Vietri sul Mare, Pollica, Maiori, Prignano Cilento, Serre, Roccadaspide, Omignano, Montano Antilia, Montecorice.

Con riserva i Comuni di Furore, Casalbuono, Bracigliano, Montesano sulla Marcellana, Padula.

Le parole del Ministero dell’Istruzione Valditara

«Registriamo un dato molto positivo di partecipazione e di finanziamento degli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, dove è fondamentale continuare a investire per dare a tutti, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, le stesse opportunità di successo formativo. – ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – Gli interventi finanziati contribuiranno a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici. Questi risultati sono stati possibili anche grazie all’importante servizio di supporto agli enti locali messo in campo, per la prima volta, dal Ministero».