Come confermato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per lo sblocco dei fondi coesione e sviluppo. Un’ottima notizia per il sud dopo un lungo tira e molla durato quasi due anni.

Ai nostri microfoni è intervenuto in merito alla situazione anche il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone.